Административное дело возбудили в отношении омского мусорного регоператора

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин в ходе визита в Омск возбудил административное дело за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) компании "Магнит". Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, первому заместителю председателя правительства Омской области Валерию Бойко и мэру Омска Сергею Шелесту объявлены предостережения о недопустимости нарушения законов.

В 2021 году в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным жители Омской области пожаловались на плохую экологическую обстановку в регионе. В ответе на обращение президент заявил, что власти региона до сих пор не подали заявки на ликвидацию двух наиболее крупных мусорных полигонов в Омске, и призвал ускорить этот процесс. Президент также поручил кабмину и региональным властям до 1 ноября принять меры по сокращению срока ликвидации в городе несанкционированных свалок.

"В отношении руководителя эксплуатирующей организации ООО "Магнит" Карена Егояна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Кроме того, объявлены предостережения о недопустимости нарушения законов и наступлении ответственности в случае непринятия мер в рамках национального проекта "Экология" первому заместителю председателя правительства Омской области Валерию Бойко и мэру Омска Сергею Шелесту", - сообщила пресс-служба.

Как отметили в прокуратуре, в ходе визита Демешин незапланированно выехал с инспекцией на полигон ТБО в Ленинском административном округе. "Мусоросортировочный комплекс за период эксплуатации превысил предельный срок накопления отходов и является постоянным предметом недовольства среди населения. При этом руководством полигона меры к надлежащему обращению с отходами не принимаются. Итогом посещения свалки стало непосредственное обнаружение Дмитрием Демешиным факта складирования отходов вне специализированных объектов размещения", - рассказали в пресс-службе. Прокурору Омской области поручено провести полномасштабную проверку в регионе в сфере утилизации отходов.