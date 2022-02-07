Минздрав Узбекистана рассказал о состоянии девочки, которую мать бросила к медведю

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /ТАСС/. Трехлетняя девочка, которую мать сбросила в вольер к медведю в Ташкентском зоопарке, поправляется, ее здоровью ничто не угрожает. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

"Сейчас пациентка проходит плановые процедуры под наблюдением медперсонала. Ее здоровье улучшается день ото дня", - говорится в сообщении.

28 января находящаяся в Ташкентском зоопарке молодая женщина на глазах у окружающих сбросила свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю, ребенок упал к хищнику с высоты почти пяти метров. Специалисты быстро среагировали и заманили хищника во внутренние помещения. После этого ребенок был поднят из вольера и госпитализирован в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Девочка получила при падении травмы.

Мать ребенка задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 97 и статье 25 Уголовного кодекса ("Покушение на умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах").