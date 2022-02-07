Дефицит медицинских кадров в Калужской области сократился почти на четверть в 2021 году

КАЛУГА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 204 медработников, в том числе врачей и фельдшеров, получили работу в Калужской области в 2021 году, в результате чего нехватка кадров сократилась почти на 25%. В учреждениях здравоохранения региона требуется свыше 770 специалистов, сообщила в понедельник пресс-служба облправительства.

"В 2021 году на работу в учреждения здравоохранения поступили 204 медицинских работника, из них 79 выпускников-целевиков, 27 человек - по программе "Земский доктор/Земский фельдшер" и 98 человек, прибывших из других регионов и государств", - говорится в сообщении.

Суммарно в 2021 году в учреждениях здравоохранения области не хватало более 900 специалистов. По данным министра здравоохранения области Константина Пахоменко, приведенным 7 февраля на координационном совещании в облправительстве, сейчас регион нуждается в 459 врачах и 314 средних медработниках. " Наиболее дефицитные специальности - педиатрия, терапия, анестезиология-реаниматология, акушерство и гинекология, ультразвуковая диагностика, неврология, рентгенология, детская стоматология", - отметили в пресс-службе.

В 2021 году губернатор области Владислав Шапша поставил задачу по совершенствованию на территории области работы скорой медицинской помощи и ликвидации дефицита медицинских кадров. До 2025 года закупят 198 автомобилей для оказания неотложной помощи, 115 из них уже приобрели в 2021 году. С начала 2022 года количество бригад увеличилось с 63 до 86, число экстренных вызовов, обслуженных в пределах до 20 минут увеличилось с 38 до 83,9 %. В медицинском институте Калужского госуниверситета открылась клиническая ординатура по специальности "скорая медицинская помощь". В регионе также действуют меры соцподдержки медработников, в том числе оплата за наем жилья, погашение части процентной ставки по ипотечным кредитам, компенсация оплаты коммунальных услуг медработникам в сельской местности, надбавки молодым специалистам.