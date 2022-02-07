В УФСИН опровергли информацию об ухудшении здоровья ректора "Шанинки" Зуева

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Информация об ухудшении здоровья ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, арестованного по обвинению в мошенничестве, не соответствует действительности, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе УФСИН по Москве.

"В настоящее время Зуев содержится в больнице МСЧ-77 ФСИН России, которая расположена на территории следственного изолятора № 1 ("Матросская Тишина"). Он находится под постоянным наблюдением медицинских работников, необходимая медицинская помощь ему оказывается в полном объеме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. Пациент в состоянии передвигаться самостоятельно", - сообщили в УФСИН.

Ранее член ОНК Александр Хуруджи, регулярно посещающий Зуева в изоляторе, сообщил ТАСС, что состояние здоровья ректора существенно ухудшается, он уже не всегда может встать с кровати. По мнению Хуруджи, в медсанчасти СИЗО Зуеву не могут предоставить необходимое лечение, а в гражданскую больницу ректора не переводят.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" нацпроекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Никто из них, кроме Крючковой, вину не признает.