Число тестирований на коронавирус в УрФО нарастили с помощью экспресс-тестов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа увеличили число тестирований на коронавирус при помощи экспресс-тестов. Показатели по округу значительно выше федеральных нормативов, сообщили в понедельник ТАСС в аппарате полномочного представителя президента в УрФО.

"Регионы значительно нарастили объемы тестирования, в том числе за счет использования экспресс-тестов. К концу прошлой недели в среднем по округу выполнялось 850 исследований на 100 тыс. населения, норматив - 300 тестов на 100 тыс. населения", - сказали в аппарате.

В полпредстве добавили, что в округе увеличивается число госпитализаций. На минувшей неделе в регионах развернули 3 785 дополнительных коек под лечение пациентов с коронавирусом. Общий объем фонда под коронавирус - 13 988 коек, из них 16,2% свободны. Полностью привились 53,3% жителей УрФО, что составляет 6,58 млн человек. Уровень коллективного иммунитета колеблется от 58% до 71,6% в зависимости от региона.

"Рост заболеваемости привел к значительному напряжению в работе всех систем. В таком режиме работают учреждения здравоохранения. Не меньшие трудности испытывают системы образования и правоохранительных органов - болеют учителя, болеют сотрудники МВД. В этот период крайне важно оперативно принимать организационные решения, эффективно перераспределять ресурсы", - приводят в аппарате слова полпреда президента в УрФО Владимира Якушева.

Вместе с тем, по словам полпреда, в работе нельзя забывать и о других направлениях деятельности, например, о задачах по стабилизации и развитию рынка труда, урегулированию ситуации в сфере долевого строительства и решению проблем ЖКХ.

В УрФО за всю пандемию зарегистрировали 852 747 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 650 891 человек, умерли - 24 063.