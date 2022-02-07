Проект на Охтинском мысе в Петербурге доработали с учетом создания исторического парка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Проект общественного пространства на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге, где располагаются ценные археологические объекты, доработали с учетом планов создания исторического парка. Об этом сообщил в понедельник вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

"Проект Газпрома на Охтинском мысе доработан. Совместно члены рабочей группы Минкультуры России и Правительство Санкт-Петербурга пришли к выводу о необходимости создания исторического парка в рамках проекта городского пространства. С учетом предложений рабочей группы ПАО "Газпром нефть" уже переработало концепцию проекта", - написал он.

По словам Пиотровского, проект предусматривает проектирование ландшафта парка, благоустройство по внешнему контуру бывших фортификаций, установку трехмерной информационной карты в виде макета крепости Ниеншанц, обозначение очертаний Карлова бастиона, установку информационных табло, размещение вставок с указанием глубины залегания слоев объекта археологического наследия. "Таким образом, ценные археологические находки будут сохранены с помощью современных технологий, включены в рекреационную зону и доступны для показа посетителям", - пояснил он.

Вице-губернатор отметил, что в новой редакции проекта в рамках исторического парка предусмотрено создание экспозиции, посвященной истории Охтинского мыса. Она станет частью будущего Музея археологии, который создадут в структуре Музея истории Санкт-Петербурга и откроют в Меншиковом бастионе Петропавловской крепости. Под экспозицию дополнительно отдадут 1,5 тыс. кв. м.

Проект предполагает, что на Охтинском мысу половину всей площади будут занимать общественные зоны. "Помимо ландшафтного исторического парка, где будут высажены деревья и растения, которые произрастали здесь с древних времен и археологической экспозиции, посетителям будут доступны обзорная площадка на крыше комплекса, зимний сад, выставочные залы, кафе и рестораны, спортивные и бытовые сервисы", - сообщил Пиотровский.

Историческое место

На территории Охтинского мыса в месте слияния реки Охты с Невой находятся памятники, которые свидетельствуют об истории этих мест до основания Петербурга - это остатки поселений начиная с эпохи неолита и заканчивая двумя шведскими крепостями - Ландскроной, возведенной в XIII веке, и Ниеншанцем, сооруженным поверх старых укреплений в XVI веке. В реестр памятников внесли выявленный объект культурного наследия федерального значения "Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 годов, участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI-XVII веков".

Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры России рассмотреть совместно с правительством Санкт-Петербурга и публичным акционерным обществом "Газпром", которому принадлежит участок, вопрос о создании историко-археологического музея-заповедника на Охтинском мысе и представить соответствующие предложения. Компания "Газпром нефть" готовится к реализации в этом месте проекта нового общественного пространства с сохранением существующих памятников.