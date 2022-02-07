В Белоруссии стоматологи начали оказывать помощь больным с COVID-19 на дому

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Белорусские стоматологи начали оказывать на дому неотложную помощь взрослым и детям, болеющим COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения Белоруссии Валерий Недень.

"Созданы выездные бригады, которые оказывают неотложную медицинскую помощь взрослым и детям, болеющим COVID-19, в каждом регионе", - сказал специалист.

По его словам, в условиях эпидемии стоматологическая служба страны работает стабильно. Так, в 2020 году за помощью к стоматологам обратились около 12 млн человек, в 2021 году - порядка 13 млн.

В последние дни в Белоруссии зафиксированы антирекорды по количеству случаев инфицирования коронавирусом. В целях оказания своевременной медицинской помощи гражданам на минувшей неделе был продлен режим работы учреждений здравоохранения. К работе с пациентами в красных зонах и выездных контактных бригадах привлечены студенты шестых курсов медицинских университетов и врачи-интерны. По данным на 7 февраля, за прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 869 новых случаев ковида, умерли 12 человек. Всего с начала пандемии было выявлено 783 260 заразившихся коронавирусом, умерли 6 159 пациентов.