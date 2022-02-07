В пяти больницах Ингушетии увеличат коечный фонд для больных коронавирусом

МАГАС, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии увеличат коечный фонд в пяти больницах региона из-за роста случаев заражения коронавирусом. Также в республике перенесли сроки диспансеризации, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Сегодня в пяти медицинских организациях Ингушетии коечный фонд будет увеличен до 465 коек, свободный коечный фонд составит 19%. При необходимости его доведут до 1 085 коек. Дополнительно имеется возможность перепрофилировать участковые больницы под ковид-госпитали на 60 коек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, из-за усложнившейся в республике ситуации с заболеваемостью также перенесли сроки диспансеризации.

"В связи с ухудшением эпидситуации перенесены сроки оказания плановой медпомощи в стационарных условиях взрослому населению. Исключение - пациенты с заболеваниями и состояниями, представляющими угрозу их здоровью и жизни. Приостановлено также проведение профилактических осмотров и углубленной диспансеризации взрослого и детского населения. Обеспечено дистанционное формирование листков нетрудоспособности", - добавили в пресс-службе.

За последние сутки в регионе выявили 361 случай заражения коронавирусом, за все время в республике заболели 33 672 человека. От болезни скончались 515 человек, выздоровел - 29 641 человек. Из всех лиц подозрительных и подтвержденных на COVID-2019 388 - госпитализировали, 32 пациента - в отделение реанимации, 19 человек - на ИВЛ.