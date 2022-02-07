Мусульмане поддерживают идею отнести упоминание веры в Бога к традиционным ценностям РФ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мусульмане поддерживают инициативу Русской православной церкви внести в перечень традиционных ценностей России упоминание о вере в Бога, при этом сам вынесенный на обсуждение проект основ государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей очень востребован в обществе. Об этом заявил в понедельник глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

"Обсуждаемый сегодня проект документа востребован самой жизнью общества и давно ожидаем на фоне заметной деградации духовно-нравственной сферы. <...> Тысячелетняя история ислама и наших народов, наша литература, искусство, архитектура - все пронизано религиозными, духовными основами, и в этом смысле прописать и уточнить словосочетание "вера в Бога" в нашем документе, мы считаем, было бы очень правильным", - сказал Крганов в ходе дискуссии в Общественной палате РФ по проекту основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских ценностей.

В частности, он констатировал, что прочтение проекта документа наводит его на мысль о том, что разработчиками "немного недооценен тысячелетний опыт и потенциал российских традиционных религий по формированию духовно-нравственных основ общества".

В своем выступлении муфтий отметил "связь и преемственность" обсуждаемого проекта с документом Всемирного русского народного собора (ВРНС) от 2011 года "Базисные ценности - основа общенациональной идентичности", в котором уже был сформулирован и предложен для широкого обсуждения примерный перечень фундаментальных ценностей российского общества. По мнению Крганова, положения этого документа можно было бы использовать и при подготовке нового проекта.

"Государственное внимание к политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей надо приветствовать и поддерживать, но формирование такой политики, ее изложение в соответствующих документах требует, конечно, еще большего внимания, квалификации и ответственности. Выражаю твердую уверенность в том, что складывающаяся система традиционных российских духовно-нравственных ценностей способна объединить нашу многонациональную, многорелигиозную страну, укрепить наше единство и сплоченность, определить стратегические перспективы стабильного и устойчивого развития нашего общего Отечества", - заключил Крганов.

В ходе дискуссии в Общественной палате глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил о том, что "в перечень традиционных ценностей очень важно внести упоминание веры в Бога или религиозной веры".

О проекте Основ госполитики по сохранению традиционных ценностей

Ранее для общественного обсуждения был опубликован вариант новых Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, разработанный Российским НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева. В Институте наследия подчеркнули, что вариант документа не окончательный и еще будет проходить обсуждение на площадках верхней и нижней палат парламента, в Общественной палате РФ и в других инстанциях.

В текущем варианте документ, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, относит к числу традиционных ценностей "жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России". Угрозу традиционным ценностям, по мнению авторов проекта, "несет деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций, иностранных некоммерческих организаций".