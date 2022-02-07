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Пандемия COVID-19

В Брянской области количество госпитализаций пациентов с ковидом выросло на 23% за неделю

Оно составило 1 288

ТАСС, 7 февраля. Число пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Брянской области, увеличилось за неделю на 23% и составило 1 288. В медучреждениях региона остаются свободными около 430 коек, или 26% от общего количества, сообщили в понедельник ТАСС в областном департаменте здравоохранения.

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"Сегодня занято 1 288 коек из 1 720 развернутых", - сообщили в департаменте.

По данным департамента, в конце января в инфекционных госпиталях региона на лечении находились 1 045 человек, таким образом, число госпитализаций выросло к 7 февраля на 23%. Доля свободного коечного фонда сократилась до 26% В департаменте отметили, что на данный момент в регионе не планируют разворачивать новые койки.

Ранее сообщалось, что число пациентов с коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении, увеличилось более чем в два раза в период с 26 января по 4 февраля - с 3,4 до 8,2 тыс.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Брянской области с начала пандемии выявлено 114 395 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 408 - за последние сутки. Выздоровели 99 087 человек, 3 304 человека умерли. Коллективный иммунитет составляет 65,4%.

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