Глава Минпросвещения призвал восстановить в правах уволенного за стихи Хармса учителя

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ проверит информацию об увольнении учителя в Санкт-Петербурге за чтение школьникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского. Педагога следует восстановить в правах, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам", - сказал Кравцов, чьи слова привели в понедельник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.

Ранее пользователь Facebook Серафима Сапрыкина сообщила на своей странице в соцсети, что в конце декабря 2021 года директор гимназии 168 Центрального района Санкт-Петербурга приказала ей уволиться за чтение десятиклассникам стихов Даниила Хармса и Александра Введенского.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в понедельник журналистам ситуацию с учителем, заявил, что информация нуждается в проверке.

Хармс - советский писатель и поэт. В августе 1941 года он был арестован по обвинению в "пораженческой агитации", на следующий год умер в заключении. Посмертно реабилитирован в 1960 году. Поэт Введенский также был арестован в 1941 году по обвинению в контрреволюционной агитации, в том же году он умер. Реабилитирован в 1964 году.