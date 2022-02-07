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В России с начала года пресечена деятельность третьей группировки хакеров

МВД просит Тверской суд Москвы арестовать шестерых участников хакерской группировки

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи МВД РФ просят Тверской суд Москвы отправить в СИЗО шесть человек в рамках уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, они проходят по одному уголовному делу и являются подозреваемыми.

"В Тверской суд Москвы поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шестерых человек, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей")", - сказала пресс-секретарь суда Ксения Розина. По ее словам, судебные заседания начнутся в ближайшее время.

Это третья хакерская группировка, деятельность которой была пресечена в России с начала 2022 года. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

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