В СПЧ обсудили создание цифрового кадрового центра по трудоустройству заключенных

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник провел совещание по трудовой интеграции заключенных, обсудив возможность создания единого цифрового кадрового центра для их трудоустройства.

Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам заседания СПЧ поручил подготовить предложения о выделении дополнительных бюджетных средств на расширение сети исправительных центров и создание новых рабочих мест для трудоустройства осужденных к принудительным работам. Как сообщает Telegram-канал совета, члены СПЧ обсудили эти вопросы с экспертами в рамках выполнения поручения главы государства.

"Предлагается, в частности, создать единую структуру "Цифровой кадровый центр по трудоустройству заключенных с участием частных агентств занятости"; расширить географию применения труда за счет использования единичных рабочих мест, расположенных в непосредственной близости от места жительства осужденного; расширить список профессий и квалификаций, гибких форм занятости", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты предложили, в частности, повысить доходы заключенных и преодолеть препятствия социально-психологического характера при взаимодействии работодателя и осужденных.

"В ближайших планах - провести спецзаседание СПЧ по этой теме. К обсуждению пригласят представителей ФСИН России, Минюста РФ, комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов и других", - сообщает СПЧ.