СПбГУ откроет кругосветную эстафету в преддверии Международного конгресса математиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) откроет кругосветную эстафету, посвященную проведению в июле этого года Международного конгресса математиков. Старт эстафеты пройдет в Петербурге 24 марта, и к началу форума 6 июля символический огонь, обогнув земной шар, должен вернуться в Петербург, сообщила в понедельник проректор СПбГУ по стратегическому развитию и партнерству Анастасия Ярмош.

"Математические центры всего мира начнут передавать друг другу своеобразный математический огонь. Мы стартуем здесь, в Петербурге, 24 марта, открываем передачу этого огня и сердца будущего математического конгресса, и далее через Европу, Америку, Азию, обогнув земной шар, в день начала Ассамблеи международного математического союза огонь вернется к нам", - рассказала Ярмош на пресс-конференции в информационном центре ТАСС в Петербурге.

Помимо этого, СПбГУ проведет девять из более чем 50 мероприятий-сателлитов, включенных в официальную программу Международного конгресса математиков этого года. В том числе на базе университета состоятся международная конференция по теории игр и конференция "Peterburg positivity", посвященная структурам порядка в алгебре, анализе и логике.

Международный конгресс математиков в Санкт-Петербурге в этом году пройдет с 6 по 14 июля. Впервые мероприятие было проведено в 1897 году в Цюрихе. С тех пор конгресс собирается в разных городах мира раз в четыре года, выступая крупнейшим мировым событием в мире математики. В июле 2018 года на Генеральной ассамблее Международного математического союза в Бразилии Россия и Петербург получили большинство голосов в конкурсе за право проведение конгресса в 2022 году.

В современной России Международный математический конгресс проводится впервые. В СССР мероприятие проводилось всего один раз, в 1966 году на базе Московского государственного университета имени Ломоносова.