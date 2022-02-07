Уборку кровель от снега и наледи в Подмосковье начали проверять в ежедневном режиме

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ежедневные массированные проверки уборки кровель от снега и наледи начались в Московской области. Очистить крыши домов планируется в течение недели, сообщила в понедельник пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

"В связи со сложными погодными условиями и обильными непрекращающимися снегопадами Госжилинспекция Подмосковья ввела новый формат акции "Ледниковый период". С 5 февраля сотрудники ведомства начали массированные ежедневные проверки работ по очистке кровель от снега и наледи на территории Московской области в соответствии с оперативными планами-графиками уборки. Они разработаны совместно с управляющими компаниями и администрациями муниципальных образований, чтобы в течение недели полностью очистить дома от ранее выпавшего снега и впоследствии адекватно реагировать на новые погодные вызовы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что рабочая нагрузка распределена между управляющими компаниями таким образом, чтобы за неделю утилизировать все скопившиеся снежные образования. В ходе ежедневных проверок будет контролироваться количество и комплектность вышедших бригад, качество и скорость очистки, наличие необходимых технических средств для работы и соответствие заявленным срокам выполнения.

"Ситуация такова, что не убрать запланированное просто нельзя. А в планах - убрать все, что нападало и наслоилось. В связи с этим контроль Госжилинспекции включен повсеместно и ежедневно. В ходе этого недельного этапа мы должны не только очистить все крыши, но и выработать оптимальный формат ответа на новые угрозы со стороны погоды", - приводятся в тексте слова руководителя Госжилинспекции Ольги Фединой.