Власти Петербурга объяснили увольнение читавшего Хармса педагога нарушением учебного плана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Увольнение сотрудницы гимназии №168 в Санкт-Петербурге связано с нарушением учебного плана, а не с тем, что она читала школьникам стихи Даниила Хармса и Александра Введенского. Об этом заявили ТАСС в понедельник в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга, где расположена школа.

"Она уволилась по собственному желанию. Она самостоятельно изменила план ведения занятия, то есть планы утверждаются. В эти дни она должна была провести занятие, посвященное битве под Москвой, это было утверждено. Но она самостоятельно, не поставив в известность, не согласовав, проводит другой урок. Ей сказали, что такие вещи надо обязательно согласовывать, никто против Введенского и Хармса ничего не говорил. Вопрос дисциплины стоял. Она решила уйти, никто ее не принуждал", - сказал собеседник агентства.

В самой гимназии, отметили в районной администрации, "были огорчены" увольнением сотрудницы, так как рассчитывали, что она займется вопросами школьного музея. В пресс-службе также рассказали, что для директора, по ее словам, ситуация стала "полным откровением", поскольку с преподавателем "расстались по-рабочему, нормально".

По словам депутата Госдумы, секретаря петербургского отделения "Единой России" Сергея Боярского, "заголовки про возвращение в 37-й год продаются очень хорошо, но они не имеют никакого отношения к произошедшему". "По какой причине сотрудник библиотеки месяц назад уволилась из школы после того, как ее попросили не менять учебный план, детально предстоит еще разобраться. Будем это делать вместе с коллегами", - сказал Боярский в комментарии, опубликованном в его Instagram.

Ранее пользователь Серафима Сапрыкина написала в Facebook, что в конце декабря 2021 года директор гимназии потребовала от нее уволиться за чтение десятиклассникам Хармса и Введенского. 7 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что информация о произошедшем нуждается в проверке, а глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что педагога следует восстановить в правах и позволить продолжить работать с детьми.