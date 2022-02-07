{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Свердловской области на 40% увеличили коечный фонд для лечения ковида за две недели

Всего в регионе подготовили для пациентов с коронавирусом 4,5 тыс. коек, 1,5 тыс. из них в качестве резерва

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Количество коек для лечения пациентов с ковидом в Свердловской области увеличили на 40% за две недели. Об этом сообщили ТАСС в региональном оперштабе в понедельник.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее 19 января в свердловском оперштабе сообщали, что в регионе развернуто 2 626 коек для лечения пациентов с ковидом.

"Развернуто 4,5 тыс. коек, из них в качестве резерва около 1,5 тыс.", - говорится в сообщении.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным регионального оперштаба, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 251 858. Выздоровели 196 944 человека, умерли 10 070.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
3D-модель Сочи создадут для планирования комплексного развития города
По словам мэра Алексея Копайгородкого, важно увидеть, как новые проекты будут вписываться в городскую среду
Читать полностью