Выставка "Наука в лицах" пройдет в ГУМе по 20 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Фотовыставка "Наука в лицах", приуроченная ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля, пройдет в ГУМе по 20 февраля. Об этом сообщает в понедельник с открытия экспозиции корр. ТАСС.

"В последние годы мы стали свидетелями по-настоящему фундаментальных изменений в научной сфере. Во-первых, это желание молодых людей работать в науке. Доля молодежи выросла за последние 20 лет почти до 45% от общего количества исследователей, в то время как в начале нулевых их доля составляла всего 25%. Сегодня почти 80% школьников, молодых людей, по данным социологических опросов, желают связать свою жизнь с наукой, и родители готовы их в этом поддержать, о чем не так давно мы могли только мечтать", - заявил на открытии заместитель начальника управления президента РФ по научно-образовательной политике Денис Секиринский.

На выставке представлены фотопортреты 20 российских ученых и популяризаторов науки. Герои проекта - лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, победители президентской программы Российского научного фонда и участники встречи президента с молодыми учеными на полях Конгресса молодых ученых - 2021. Выставка организована координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию при поддержке Российского общества "Знание".

"Российская наука подарила миру очень много талантливых легендарных имен и открытий, но что очень важно, она продолжает стремительно развиваться и вписывает в свою историю новые имена. Данная выставка показала нам эти имена - молодых, талантливых, интересных ученых. Действительно, они вдохновляют, хочется брать с них пример и хочется пойти в науку. И в этом смысле это отличное достижение данного проекта, данной выставки. Идея проекта очень созвучна с миссией общества "Знание", мы тоже несем уникальные достоверные знания в интересной увлекательной форме, стараемся транслировать их через реальных людей, через их истории успеха, тем самым заряжая и вдохновляя молодежь", - добавил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Он также рассказал, что непосредственно в День российской науки, во вторник, пройдет всероссийский просветительский марафон "Знание" о науке будущего", организованный обществом "Знание" при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Программа включает в себя лекции, дискуссии, презентации и просветительские фильмы. Мероприятие пройдет в смешанном формате: жители Вологды, Екатеринбурга, Казани, Сочи и Тулы смогут участвовать очно в студиях-лекториях, трансляция марафона будет доступна всем желающим на сайте общества "Знание" и в региональных сообществах "ВКонтакте".