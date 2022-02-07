Общество "Знание" в 2022 году планирует запустить серию хакатонов и школу лекторов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российское общество "Знание" планирует в 2022 году провести серию образовательных хакатонов, запустить школу лекторов для желающих создавать просветительский контент, а также организовать выставку научных достижений. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор общества Максим Древаль.

"Мы планируем провести огромный фестиваль, выставку достижений, во многом научных и технологических, сделать его таким ежегодным Экспо, где ученые и исследователи будут гордо презентовать свои разработки. Мы также учредим серию хакатонов, где сами просветители, ученые смогут вместе с нами придумать, как популяризировать науку", - отметил он.

Древаль также рассказал, что в 2022 году общество "Знание" планирует запустить школу лекторов для просветителей. "Мы часто говорим, что зовем ученых, молодых просветителей выступать у нас и делиться знаниями, но не всегда они умеют интересно и увлекательно выступить, а тем более создавать какой-то контент в интернете и продвигать его. Наша школа лекторов будет на это направлена", - отметил он.

"Всего за [2021] год было проведено 13 тыс. лекций, 500 мероприятий, 7 тыс. лекторов и огромное количество ученых приняли участие в проектах "Знания". В 2022 году мы планируем минимум удвоить все показатели", - сказал Древаль.

Среди планов общества "Знание" также увеличить количество студий, в которых проходят просветительские мероприятия, марафоны и викторины. Мультимедийное пространство этих студий, которых сейчас девять в стране, могут использовать просветители, чтобы создавать контент о своих открытиях. "Мы хотим, чтобы их было больше, рассчитываем в идеале, чтобы они появились во всех вузах, и студенты, аспиранты, молодые специалисты и ученые могли бы пользоваться этим пространствами, чтобы создавать контент, а мы бы его подхватывали и продвигали", - рассказал гендиректор общества.

Общество "Знание" было создано в 1947 году. В апреле прошлого года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость перезагрузки старейшей просветительской организации страны на современной цифровой платформе. 12 мая в Москве состоялся III съезд общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Общество провело масштабную работу по расширению сообщества лекторов, созданию просветительского контента и его размещению на всевозможных цифровых платформах, были организованы просветительские проекты и мероприятия в новых молодежных форматах по всей России.