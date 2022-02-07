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В РФ разрешили исследовать "Ковивак" с участием детей.
В РФ разрешили исследовать "Ковивак" с участием детей.
В РФ разрешили исследовать "Ковивак" с участием детей.
В РФ разрешили исследовать "Ковивак" с участием детей.
В РФ разрешили исследовать "Ковивак" с участием детей.
Пандемия COVID-19

В РФ разрешили исследовать "Ковивак" с участием детей. Главное о коронавирусе за 7 февраля

© Донат Сорокин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 12 982 023 случая заражения, из них новых — 171 905. Госпитализированы 10 843 человека. За сутки умерли 609 человек, за весь период — 336 023.
  • Школы Владивостока перевели 30 тыс. учеников на дистанционное обучение.
  • В Красноярском крае число случаев заражения COVID-19 выросло в три раза.
  • В Петербурге число ковид-пациентов в стационарах выросло почти на 40% с января.
  • На Ставрополье проработают возможность продления школьных каникул.
  • На Алтае почти вдвое нарастили объем исследований на ковид с начала новой волны.
  • Посол РФ назвал дискриминационным отказ Минздрава Австрии учитывать привитых "Спутником V".
  • Минздрав разрешил проведение клинических исследований "Ковивака" с участием детей.

Москва

  • Всего зафиксировано 2 511 333 случая заражения, из них новых — 15 442. Госпитализированы 1 322 человека.  
  • Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 95% всех случаев заболеваемости ковидом в Москве — это "омикрон".
  • Свыше 68 тыс. консультаций дали в телемедицинском центре Москвы для беременных с ковидом.

Мир

  • Всего зафиксировано более 395 609 522 случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • На Филиппинах началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.
  • Британские врачи выявили несколько болезненных кожных проявлений омикрон-штамма.
Теги
Пандемия COVID-19
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