В РФ разрешили исследовать "Ковивак" с участием детей. Главное о коронавирусе за 7 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 12 982 023 случая заражения, из них новых — 171 905. Госпитализированы 10 843 человека. За сутки умерли 609 человек, за весь период — 336 023.
- Школы Владивостока перевели 30 тыс. учеников на дистанционное обучение.
- В Красноярском крае число случаев заражения COVID-19 выросло в три раза.
- В Петербурге число ковид-пациентов в стационарах выросло почти на 40% с января.
- На Ставрополье проработают возможность продления школьных каникул.
- На Алтае почти вдвое нарастили объем исследований на ковид с начала новой волны.
- Посол РФ назвал дискриминационным отказ Минздрава Австрии учитывать привитых "Спутником V".
- Минздрав разрешил проведение клинических исследований "Ковивака" с участием детей.
Москва
- Всего зафиксировано 2 511 333 случая заражения, из них новых — 15 442. Госпитализированы 1 322 человека.
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до 95% всех случаев заболеваемости ковидом в Москве — это "омикрон".
- Свыше 68 тыс. консультаций дали в телемедицинском центре Москвы для беременных с ковидом.
Мир