Главврач больницы имени Филатова призвал москвичей не расслабляться и вакцинироваться

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, но расслабляться пока рано и нужно вакцинироваться. Об этом сообщил главный врач больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

"Главный вывод прошлой недели - ситуация стабилизировалась. В Москве было зафиксировано рекордное количество случаев заражения COVID-19. Вместе с тем прирост в стационарах шел не такими быстрыми темпами, мы тоже наблюдали увеличение числа госпитализаций в стационар, но были к этому готовы и справились. <...> Расслабляться рано, нельзя забывать о вакцинации и ограничительных мерах", - написал Вечорко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что основная нагрузка легла на коллег из амбулаторного звена. В Москве внедрен новый стандарт работы поликлиник. Вариант "омикрон" похож на сезонный ОРВИ: схожи пути передачи инфекции, короткий инкубационный период, тяжесть болезни, и в большинстве случаев не требуется стационарное лечение. Но у части больных из групп риска "омикрон" может вызвать осложнения.

Всего за прошедшую неделю в ГКБ № 15 получили помощь 1 468 человек, треть из них младше 50 лет. Хирургами стационара выполнено около 300 операций. В отделениях реанимации и интенсивной терапии состоит 208 пациентов.