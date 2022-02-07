Правительство Ленинградской области создаст электронную базу памяти и "Дом поисковиков"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области начало создание электронной базы памяти с именами защитников родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, и "Дома поисковиков". Об этом рассказала ТАСС в понедельник председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

"В фонде пространственных данных Ленинградской области есть подраздел "Воинские захоронения". Мы полагаем, что именно здесь мы будем вносить учтенные и неучтенные воинские захоронения и там же добавлять имена солдат, найденных поисковиками. Информация в фонде пространственных данных будет открытая. Начнем мы эту работу во второй половины года, когда появятся дополнительные сотрудники", - рассказала Григорьева.

"Кроме того, в Ленинградской области создана рабочая группа по формированию "Книг памяти" в поселениях региона, а на муниципальном уровне сейчас создаются муниципальные рабочие группы для того, чтобы искать и записывать воспоминания тех, кого еще нет на федеральном сайте "Память народа". Это то, что хранится в домашних архивах, школьных музеях - оцифровывать это и загружать на федеральный портал", - добавила она.

Кроме того, по словам Григорьевой, для создания "Дома поисковиков" свое помещение предложил отряд "Доблесть", находящийся в Никольском. Штаб-квартира этого отряда будет служить для хранения вещей для прибывших из других регионов и стран СНГ отрядов. Кроватей там не будет, так как поисковики, как правило, предпочитают жить в палатках, но вот место хранения вещей и инвентаря будет для них приятным дополнением. В случае одобрения губернатора, "Дом поисковиков" будет основан, по плану организаторов, уже к концу года.

Последние годы Ленинградская область занимает лидирующие позиции по результативности таких поисков. Каждый год поучаствовать в подобных мероприятиях приезжают около 3 тысяч активистов со всей России и стран СНГ. В 2021 году на территории региона провели 11 экспедиций, в результате чего земле были преданы 2 845 останков погибших в Великую Отечественную войну, 249 из них были опознаны. Несмотря на это, по данным поисковиков, свое место упокоения не нашли еще более 400 тысяч советских солдат.