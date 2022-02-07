{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Ленинградской области создаст электронную базу памяти и "Дом поисковиков"

По словам председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области Марины Григорьевой, будут созданы муниципальные рабочие группы, чтобы искать и записывать воспоминания тех, кого еще нет на федеральном сайте "Память народа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области начало создание электронной базы памяти с именами защитников родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, и "Дома поисковиков". Об этом рассказала ТАСС в понедельник председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

"В фонде пространственных данных Ленинградской области есть подраздел "Воинские захоронения". Мы полагаем, что именно здесь мы будем вносить учтенные и неучтенные воинские захоронения и там же добавлять имена солдат, найденных поисковиками. Информация в фонде пространственных данных будет открытая. Начнем мы эту работу во второй половины года, когда появятся дополнительные сотрудники", - рассказала Григорьева.

"Кроме того, в Ленинградской области создана рабочая группа по формированию "Книг памяти" в поселениях региона, а на муниципальном уровне сейчас создаются муниципальные рабочие группы для того, чтобы искать и записывать воспоминания тех, кого еще нет на федеральном сайте "Память народа". Это то, что хранится в домашних архивах, школьных музеях - оцифровывать это и загружать на федеральный портал", - добавила она.

Кроме того, по словам Григорьевой, для создания "Дома поисковиков" свое помещение предложил отряд "Доблесть", находящийся в Никольском. Штаб-квартира этого отряда будет служить для хранения вещей для прибывших из других регионов и стран СНГ отрядов. Кроватей там не будет, так как поисковики, как правило, предпочитают жить в палатках, но вот место хранения вещей и инвентаря будет для них приятным дополнением. В случае одобрения губернатора, "Дом поисковиков" будет основан, по плану организаторов, уже к концу года.

Последние годы Ленинградская область занимает лидирующие позиции по результативности таких поисков. Каждый год поучаствовать в подобных мероприятиях приезжают около 3 тысяч активистов со всей России и стран СНГ. В 2021 году на территории региона провели 11 экспедиций, в результате чего земле были преданы 2 845 останков погибших в Великую Отечественную войну, 249 из них были опознаны. Несмотря на это, по данным поисковиков, свое место упокоения не нашли еще более 400 тысяч советских солдат.

Теги
РоссияЛенинградская область
Председатель ОБСЕ выступил за суровое наказание мотивированного антисемитизмом поведения
По словам Збигнева Рау, нужно убедиться, что любое мотивированное антисемитизмом поведение или любая расовая дискриминация будут сурово наказаны
Читать полностью