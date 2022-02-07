В Петербурге представили реконструкцию прибытия первого после прорыва блокады поезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Театрализованную реконструкцию прибытия в город первого после прорыва блокады Ленинграда поезда в феврале 1943 года представили на Финляндском вокзале в Петербурге. В реконструкции, посвященной 79-й годовщине события, задействовали исторические локомотивы и вагоны довоенного и дореволюционного времени, сообщили в понедельник в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Участники реконструкции воссоздали атмосферу событий февраля 1943 года, когда после 1,5-годичного разрыва прямого сообщения со страной в Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием. Грузовой состав прибыл по железнодорожной линии Шлиссельбург - Поляны, ставшей главной транспортной артерией осажденного города и вошедшей в историю как Дорога Победы", - рассказали в пресс-службе.

Реконструкторы прибыли на Финляндский вокзал в специально составленном историческом поезде, в который вошли паровоз ЭР-796-46, вагоны-теплушки начала ХХ века, а также пассажирские вагоны 1930-х годов. На перроне их торжественно встречали актеры, исполнившие роли ленинградцев.

Также в рамках демонстрации исторического подвижного состава, приуроченной к памятной дате, к перрону Финляндского вокзала прибыл паровоз Ов-324, построенный в 1905 году и также использовавшийся в годы войны. В качестве образца первых советских грузовых локомотивов послевоенной разработки был показан паровоз Л-2198.

В память об историческом железнодорожном прорыве сотрудники ОЖД возложили венок к обелиску "Стальной путь" на станции Петрокрепость. Именно через эту станцию в годы Великой Отечественной войны пролегал путь, вновь соединивший Ленинград с остальной страной.

Дорогу длиной в 33 км возвели за 17 дней после прорыва блокадного кольца 18 января 1943 года под непрерывным артиллерийским обстрелом в условиях бездорожья и сильного мороза. Первый поезд прибыл на станцию Петрокрепость, а затем в Ленинград 7 февраля. Состав доставил продовольствие для жителей осажденного города. До восстановления главной железнодорожной линии Ленинград - Москва (23 февраля 1944 года) город и фронт получили по этой дороге 4,4 млн тонн грузов.