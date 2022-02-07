Число заражений COVID-19 в Петербурге за прошлую неделю превысило 100 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Число заразившихся COVID-19 в Санкт-Петербурге за прошлую неделю превысило 100 тыс. человек, но ситуация остается контролируемой. Об этом сообщил в понедельник в эфире "Радио России" губернатор города Александр Беглов.

"Эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая, но остается напряженной. Мы переживаем небывалый подъем коронавируса - только за прошлую неделю заболели более 100 тыс. горожан. Кривая роста заболеваемости выросла практически вертикально. По требованию Роспотребнадзора мы вынуждены были ввести новые ограничения", - сказал Беглов. Речь идет в первую очередь о мерах, направленных на профилактику заражения среди детей.

В первую неделю февраля, по данным, опубликованным на портале стопкоронавирус.рф, несколько дней подряд число новых случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге превышало 20 тыс. человек, но за последние сутки число подтвержденных случаев заражения COVID-19 сократилось до 13 372. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 157 352 случая заражения.

Губернатор сообщил, что на прошлой неделе в городских стационарах развернули новые инфекционные койки. "С 3 февраля перепрофилированы более 700 коек, развернуто около 100 детских коек дополнительно. Огромная нагрузка легла на первичное звено", - отметил Беглов. Всего в Петербурге развернули 9 839 коек для больных с COVID-19 и пневмониями.

В Санкт-Петербурге действует система предъявления QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки для допуска на мероприятия и в общественные места, включая музеи, театры, спортивные залы, непродовольственные магазины, кафе и рестораны. В городе сохраняется запрет на ночную работу ресторанов, кинотеатров, концертных залов и других развлекательных заведений. Запрещено проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и прочих мероприятий численностью более 20 человек, за исключением согласованных с профильными комитетами.

Детям запретили до 13 февраля посещать музеи, театры, зоопарки, цирки, бассейны и другие культурные, спортивные и развлекательные объекты, а также непродовольственные магазины и заведения общепита. Временно запретили очные дополнительные занятия для детей, старшие классы перевели на дистанционное обучение. Срок действия основных ограничений, в том числе требование носить защитные маски в транспорте и общественных местах, в Санкт-Петербурге продлен по 31 марта.