Председатель ОБСЕ выступил за суровое наказание мотивированного антисемитизмом поведения

ВАРШАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Глава МИД председательствующей в ОБСЕ Польши Збигнев Рау выступил за то, чтобы сурово наказывать за любое поведение, мотивированное антисемитизмом. Об этом он заявил в понедельник, открывая в польской столице конференцию, посвященную борьбе с антисемитизмом.

По словам министра, нужно убедиться, что любое мотивированное антисемитизмом поведение или любая расовая дискриминация будут сурово наказаны. "Это один из важнейших способов, чтобы показать, что мы чтим и отдаем честь жертвам Холокоста каждый день, а не раз в год", - сказал он.

Рау выступил за международные усилия в деле борьбы с антисемитизмом, а также за развитие образовательных проектов на локальном уровне.

Проходящая в Варшаве конференция по борьбе с антисемитизмом - первое мероприятие, организованное польским председательством в ОБСЕ.