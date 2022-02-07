В Кузбассе на 43 тыс. га увеличат территории заказников при завершении строительства ГЭС

КЕМЕРОВО, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Кузбасса намерены увеличить на 43 тыс. га площадь двух особо охраняемых природных территорий регионального значения (ООПТ), которые будут частично затоплены в случае завершения строительства Крапивинской ГЭС, остановленного более 30 лет назад. Это позволит компенсировать нанесенный заказникам ущерб и сохранить природные ресурсы, сообщил на пресс-конференции в понедельник начальник областного департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко.

"В зону подтопления попадают две особо охраняемые природные территории регионального значения, это заказники "Бунгарапско-Ажендаровский" и "Салтымаковский". В "Бунгарапско-Ажендаровском" зона подтопления составит более 5 тыс. га, чтобы компенсировать данную территорию мы планируем изменить границы существующего заказника за счет приращения на восток от действующей границы. В "Салтымаковском" - площадь, попадающая под подтопление, будет чуть более 9,5 тыс. га. Мы увеличиваем наши заказники на общую площадь более 43 тыс. га. Это хорошая перспектива для сохранения животного мира и водных биологических ресурсов", - сказал Бойко.

По данным регионального правительства, в расширенных границах ООПТ будут созданы условия для сохранения и восстановления популяций редких видов растений и животных, для размножения промысловых видов, в частности, рыб. Всего, по оценке института "Ленгидропроект", который занимается проектом Крапивинской ГЭС, площадь затапливаемой территории составит свыше 54 тыс. га, в том числе более 49,5 тыс. га лесов.

Сейчас проводится оценка воздействия на окружающую среду, ее результаты представят на общественных слушаниях в феврале текущего года, после чего будет принято окончательное решение о завершении строительства энергообъекта. Установленная мощность объекта после запуска в эксплуатацию составит 345 МВт, годовая выработка электроэнергии - 1,89 млрд кВт/ч. Расчетная стоимость завершения строительства ГЭС оценивается в 34,5 млрд рублей без НДС и без учета затрат на водохранилище и схему выдачи мощности. Заказчик и инвестор по данному проекту пока не определены.

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС на реке Томь в было начато в 1976 году для создания водохранилища для водозабора, эффективного источника генерации, защиты территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. Строительство гидроузла было приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием - к тому моменту было выполнено около 60% работ. В настоящее время Крапивинская ГЭС - единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор.