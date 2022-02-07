В Астраханской области до конца года благоустроят 72 общественные территории

АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 72 общественные территории, в рамках специальной программы "Стимул" в селе Началово построят дорогу. Об этом в понедельник в своем телеграм-канале сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Астраханской области в рамках реализации нацпроектов благоустроили 61 общественную территорию, построили и отремонтировали 143,7 км дорог.

"В Астраханской области построено 543,4 тыс. кв. м нового жилья, в будущем ежегодно планируем вводить не меньше. Идет работа по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" - в регионе будут благоустроены 72 общественные территории. Государство помогает застройщикам и выделяет на создание транспортной и инженерной инфраструктуры субсидии в рамках специальной программы "Стимул". В этом году на реализацию программы в нашем регионе из федерального бюджета будут направлены 187,3 млн. рублей, которые пойдут на строительство дороги в селе Началово протяженностью 9,7 км. Объем ввода нового жилья на этой площадке составит 32,8 тыс. кв. м", - написал Бабушкин.

Он также добавил, что особенно важно, чтобы вводимые в эксплуатацию новые районы и жилищные комплексы были благоустроены и оснащены детскими садами, школами, поликлиниками и всеми необходимыми коммуникациями.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.