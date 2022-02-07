В Липецкой области почтили память первого героя России Суламбека Осканова

ЛИПЕЦК, 7 февраля. /ТАСС/. Память первого Героя России Суламбека Осканова почтили в Липецкой области на месте его гибели при исполнении служебного задания, произошедшей 30 лет назад.

"Чтить память героев - это хорошая традиция, и это правильно, если у нас не будет исторической памяти, у нас не будет будущего", - сказал на митинге памяти в Добринском районе глава администрации региона Игорь Артамонов. Он поблагодарил всех собравшихся и заверил, что подвиг, который совершил Осканов, "будет жить вечно". "На его примере будут учиться дети, воспитываться новые герои, защитники нашей родины", - сказал Артамонов.

Три десятилетия назад - 7 февраля 1992 года - генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки ВВС Минобороны России погиб при исполнении воинского долга. Он выполнял ночной тренировочный полет, в ходе которого система управления самолета МиГ-29 вышла из строя и машина стала падать на поселок Хворостянка с высоты 400 м и со скоростью 900 км/час. В последнее мгновение летчик с двенадцатикратной перегрузкой сделал отворот на 90 градусов, отведя машину от жилых домов. "Погиб сам, спасая жизни других", - подчеркнул Артамонов, рассказывая историю подвига.

Сейчас на месте падения самолета возвышается памятная стела. Для участия в митинге памяти в регион приехал сын летчика Руслан Суламбекович и делегация из Ингушетии. "Участники митинга еще раз вспомнили о героическом подвиге летчика, почтили его память минутой молчания и возложили цветы к памятнику погибшего, а в местной школе №1 прошел урок мужества, а также экскурсия по выставке творческих работ детей и подростков на тему "Героический подвиг Суламбека Осканова", - пояснили в пресс-службе администрации региона.