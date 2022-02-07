В ВОЗ заявили, что мир будет ощущать последствия пандемии в течение десятилетий

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что мир будет ощущать последствия пандемии коронавируса на протяжении десятилетий. Об этом он заявил, выступая в понедельник на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании между ВОЗ и секретариатом Содружества наций.

"Воздействие этой пандемии будет ощущаться десятилетия, особенно среди наиболее уязвимых групп", - сказал Гебрейесус. По его словам, чем дольше тянется пандемия, тем более серьезными будут ее последствия.

Как подчеркнул гендиректор, в сложившейся ситуации "исключительно важным" является взаимодействие между государствами в достижении поставленной ВОЗ цели - обеспечении охвата прививками от коронавируса не менее 70% населения во всех странах к середине 2022 года. Кроме того, такое взаимодействие требуется для укрепления систем здравоохранения и "инклюзивного экономического восстановления".

Глава ВОЗ сообщил, что на настоящий момент лишь 42% населения в странах Содружества наций прошли полный курс вакцинирования от ковида, и в этом отношении имеется существенное различие между отдельными государствами. Так, в африканских странах Содружества средний уровень вакцинации составляет лишь 23%. Преодоление этого разрыва Гебрейесус назвал "срочным приоритетом". Он напомнил, что Содружество наций - это один из "уникальных партнеров" для ВОЗ, который "представляет 54 страны и 2,5 млрд человек".