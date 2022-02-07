Дни чеченской культуры пройдут в мае в Казани к 100-летию северо-кавказской республики

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Дни чеченской культуры планируется провести 11, 12, 13 мая в столице Татарстана в рамках празднования столетия Чеченской Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

"Торжественная церемония открытия состоится 11 мая 2022 года праздничным концертом. Определены коллективы и артисты, которые будут представлять культуру чеченского народа в Татарстане. Это ансамбль "Вайнах", государственная филармония им. А. Шахбулатова, симфонический оркестр, мужская хоровая капелла "Илли", оркестр чеченских народных инструментов, народный артист ЧР Мурад Байкаев, заслуженная артистка ЧР Айна Исаева, также музеи и театры покажут свои лучшие выступления, выставки и спектакли", - отметили в пресс-службе.

Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. Центром области стал город Грозный. В 1934 году Чеченская и Ингушская автономии были объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, которая в 1936 году была преобразована в Чечено-Ингушскую АССР. Празднование 100-летия региона в 2022 году будет включать более 700 мероприятий.