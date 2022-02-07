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Пандемия COVID-19
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Постпред России при ООН сдал положительный тест на коронавирус

Василий Небензя находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции. Об этом сообщили в понедельник в российской дипмиссии при всемирной организации.

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"Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными", - отметили в постпредстве.

"Сотрудники постоянного представительства регулярно проверяются на COVID-19. Особенно это касается дипломатов, принимающих участие в очных мероприятиях в штаб-квартире ООН", - обратили внимание в миссии.

Теги
РоссияНебензя, Василий АлексеевичПандемия COVID-19
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