Петербургский театр имени Райкина запустил акцию для медицинских работников города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский театр Эстрады имени Аркадия Райкина запустил специальную акцию для медицинских работников города - с понедельника они могут приобрести билеты на любой спектакль из репертуара театра с 50%-ной скидкой. Об этом ТАСС рассказала директор театра Эстрады имени Аркадия Райкина Юлия Пости.

"Когда же, если не сейчас, выразить нашу благодарность всем медицинским работникам за их самоотверженность? Врачи должны почувствовать наше искреннее желание хоть немного облегчить их сложные будни, позволить им уйти от рутинных дел и получить заряд самого лучшего состояния, которым владеет человек - позитив и радость. Именно артисты нашего театра смогут поднять настроение, рассмешить и окружить любовью. Теперь наша очередь спасать наших врачей - ведь смех лечит во всех смыслах и продлевает жизнь", - сказала Юлия Пости.

Акция продлится до 31 марта, чтобы принять в ней участие медикам необходимо просто предъявить служебное удостоверение на кассе.

Ленинградский театр эстрады и миниатюр был основан в 1939 году, в 1943 году его художественным руководителем стал Аркадий Райкин, на этом посту он проработал около 40 лет. На сцене театра в разные годы выступали Александр Менакер, Вениамин Нечаев, Павел Рудаков, Илья Олейников и Юрий Стоянов, Роман Карцев и Михаил Жванецкий, Семен Альтов, Вячеслав Полунин, Эдита Пьеха, Эдуард Хиль и многие другие. В марте 2002 года театру было присвоено имя Райкина. Заслуженный артист России Юрий Гальцев является худруком театра с декабря 2008 года.