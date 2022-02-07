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Пандемия COVID-19
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Супруга Эрдогана рассказала о его самочувствии после заражения коронавирусом

По ее словам, президент Турции чувствует себя хорошо

АНКАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, чувствует себя хорошо и продолжает работать удаленно. Об этом сообщила в Twitter его супруга Эмине Эрдоган.

"После того как наши тесты на COVID-19 оказались положительными, мы с Тайипом продолжаем отдыхать дома и работать удаленно. Слава Богу, у нас все хорошо", - говорится в опубликованном сообщении, которое к себе на страницу также добавил Эрдоган.

Эрдоган в субботу сообщил, что он и его супруга заразились омикрон-штаммом коронавируса. В воскресенье президент заявил, что продолжает работать удаленно, поскольку врачи подтвердили легкое течение заболевания.

Накануне сопровождавший турецкого лидера в ходе визита в Киев 3 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что он также заразился коронавирусом.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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