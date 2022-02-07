В Воронежской области женщина прыгнула в ледяную воду, чтобы спасти хаски

ТАСС, 7 февраля. Жительница Россоши прыгнула в ледяную воду и спасла тонущую собаку, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале правительства Воронежской области.

"Как только Галина [Восковых] увидела хаски в воде, сразу стала раздеваться. Галина сломала весь лед, а потом помогла собаке забраться на берег", - написано в титрах к видео.

В видеоролике отметили, что собака пробежала мимо жительниц Россоши, когда они прогуливались у реки, а после услышали, что животное скулит. Собака не могла сама выйти на берег, поэтому Восковых решила спасти собаку, не испугавшись ледяной воды.