Почти 330 млн рублей направят на ремонт школ и детских садов в Симферополе в этом году

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Симферополя направят на ремонт школ и детских садов в 2022 году почти 330 млн рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте администрации города.

"В рамках муниципальной программы "Развитие образования муниципального образования городской округ Симферополь" предусмотрено финансирование для реализации 12 объектов по дошкольному образованию в размере 68 млн 115,839 тыс. рублей и 26 объектов по среднему школьному образованию в размере 258 млн 952,923 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Средства предусмотрены на проектирование, разработку и корректировку проектно-сметной документации, а также на строительно-монтажные работы по нескольким объектам.

Кроме того, в бюджете заложены средства на проектирование и строительство объектов культуры и спорта.