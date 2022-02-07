Жильцы поврежденного пожаром дома в Пятигорске получат компенсации

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Денежные компенсации от 10 до 100 тыс. рублей получат жильцы исторического здания в Пятигорске, где произошло возгорание. Дом будет восстановлен, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

"Для живущих в 14 наиболее серьезно поврежденных квартирах выплаты, в соответствии с краевым законодательством, составят по 100 тыс. рублей на человека. Еще в 10 квартирах - по 50 тыс. рублей на человека. Помимо этого, все жители дома получат компенсацию по 10 тыс. рублей на человека", - написал в своем аккаунте в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

Отмечается, что, по предварительным результатам обследования, огнем наиболее серьезно повреждено имущество 14 квартир. Еще 10 квартир пострадали частично.

По данным пресс-службы, угроза обрушения несущих конструкций здания отсутствует. Губернатор поставил задачу подготовить все необходимое для капитального ремонта дома с учетом его историко-архитектурной ценности.

"Люди ждут от нас не только оперативной помощи. Важно решить вопрос полностью. И это решение - реконструкция пострадавшего здания, его возвращение в нормальное состояние. Ее необходимо провести максимально быстро", - подчеркнул губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

Пожар произошел в воскресенье днем по адресу: ул. Братьев Бернардацци, д. 2. Загорелась мансардная надстройка трехэтажного жилого многоквартирного дома. Более 20 человек были эвакуированы.