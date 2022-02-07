{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 394 млн

По данным ВОЗ, 5 735 179 человек умерли

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 394 млн, а количество летальных исходов - 5,73 млн. Об этом сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно опубликованным ею данным, по состоянию на 20:08 мск в ВОЗ поступили сведения о 394 381 395 инфицированных и 5 735 179 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 235 694, летальных исходов - на 10 826.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка 350 млн заразившихся была пройдена 25 января, 300 млн - 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 75 725 243. Далее следуют Индия (42 272 014), Бразилия (26 473 273), Франция (20 204 946) и Великобритания (17 803 329). Летальных исходов больше всего в США - 893 870, вторую строчку занимает Бразилия (631 802), третью - Индия (502 874). Далее следуют Россия (336 023) и Мексика (309 417).

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Чешские власти приступают с 9 февраля к смягчению социальных ограничений из-за пандемии
По словам первого вице-премьера, показатели заболеваемости ковидом в республике, на территории которой доминирует омикрон-штамм коронавируса, снижаются
Читать полностью