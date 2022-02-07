Посол РФ: в Казахстане не намерены менять статус русского языка как официального

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Официальный статус русского языка в Казахстане закреплен на конституционном уровне, и в республике не собираются это менять. Об этом заявил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин.

"По-русски в Казахстане говорят все. Причем большинство без акцента и грамматических ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом отношении что-то менять", - рассказал он в интервью "Независимой газете", опубликованном в понедельник.

По его словам, владение русским языком рассматривается в республике в качестве преимущества, а тем, кто им не владеет, сложнее ассимилироваться в обществе и трудно устроиться на квалифицированную работу. "Уверен, что русский язык в Казахстане сохранит свои позиции и будет впредь востребован хотя бы потому, что казахстанская молодежь стремится поступить в российские вузы, сейчас у нас учится около 60 тыс. ребят из Казахстана. Они не смогли бы этого сделать без знания русского языка", - отметил посол, добавив, что предстоит открытие в республике филиалов российских вузов, преподавание в которых тоже будет русскоязычным.

Говоря о переводе алфавита казахского языка на латиницу, Бородавкин рассказал, что в республике на всех уровнях власти понимают, насколько это "затратная, трудная и неоднозначная инициатива".

Он также заметил, что рост националистических настроений в казахстанском обществе имеет место, а бытовой национализм существует как в Казахстане, так и в России. Тем не менее люди, придерживающиеся русофобских взглядов, во власти в республике не приживутся, подчеркнул посол. "От тех русских, которые "нашли себя" в Казахстане, мы не слышим жалоб о каких-то целенаправленных притеснениях и дискриминации. Русские и славяне представлены в руководстве всех структур государственной власти: в Сенате, Мажилисе (нижней палате парламента - прим. ТАСС), правительстве, других государственных органах управления, в областных администрациях. Наших соотечественников много среди лидеров общественного мнения, в средствах массовой информации, - рассказал он. - Люди, которые исповедуют крайние националистические и русофобские взгляды, в руководстве казахстанского государства, которое сейчас формирует президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев, не приживутся".

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству тогда было поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита до 2025 года. В конце января прошлого года пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что переход казахского алфавита на латиницу будет проходить постепенно в 2023-2031 гг.