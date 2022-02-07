В КЧР построят восемь малых физкультурно-оздоровительных комплексов в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены построить в регионе восемь малых физкультурно-оздоровительных комплексов за счет нацпроекта "Демография" до конца 2022 года. Об этом журналистам сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ республики.

"В рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" на 2022 год в республике начнется строительство восьми малых физкультурно-оздоровительных комплексов в том числе в станице Зеленчукской, ауле Сары-Тюз и ауле Учкулан", - рассказали в министерстве.

Как отмечается, строительство будет осуществляться по типовому проекту, который предусматривает двухэтажное здание общей площадью 937,9 кв. м. Площадь игрового зала составит 360 кв. м, на втором этаже планируется обустроить тренажерный зал и административно-бытовые помещения. Пропускная способность каждого комплекса составит 50 человек в смену. Строительство будет завершено в декабре 2022 года.

Ранее Темрезов сообщил, что в регионе за последние 10 лет построили более 120 новых спортивных объектов, в том числе футбольных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортплощадок. Он добавил, что в 2022 начнется строительство первого в регионе Ледового дворца, реконструкция стадиона "Саулукъ" в Карачаевске и строительство открытых многофункциональных спортплощадок в поселке Ударный и селе Даусуз.