Новгородский стройколледж занял первое место регионального чемпионата WorldSkills Russia

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Новгородский строительный колледж занял первое место по итогам VI регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Итоги чемпионата подвели в понедельник, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

"В общем медальном зачете первое место занял Новгородский строительный колледж. Его представители завоевали 49 золотых, 34 серебряных, 38 бронзовых медалей и три медальона. На втором месте - политехнический колледж НовГУ: 24 золотых, 21 серебряных, 22 бронзовых медалей, пять медальонов. На третьем месте - технологический колледж: девять золотых, 10 серебряных,18 бронзовых медалей и один медальон", - говорится в сообщении. В пятерку лидеров также вошли Боровичский педагогический колледж и Боровичский автомобильно-дорожный колледж. Награды завоевали около 400 студентов и юниоров - 145 золотых, 119 серебряных и 115 бронзовых медалей, а также 13 медальонов за профессионализм.

"В день закрытия регионального чемпионата хочу выразить большую благодарность всем присутствующим за тот масштаб, тот уровень профессионализма ребят, который в этом году был показан на соревнованиях. Во многом это заслуга директоров колледжей и техникумов. Они создавали площадки, подбирали штат мастеров - настоящих профессионалов своего дела. Уверена, что на российском этапе чемпионата мы выступим таким же большим фронтом и покажем высокие результаты", - сказала первый заместитель министра образования Новгородской области Наталья Уральская.

VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" проходил в этом году по 89 компетенциям, 14 из которых - новые. В основной группе свое мастерство демонстрировали более 600 молодых профессионалов, в юниорской - более 200. Их умения оценивали более 500 экспертов, в том числе 20 сертифицированных экспертов АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллз Россия)", более 120 независимых экспертов из числа работодателей. Соревнования были организованы на 17 площадках Великого Новгорода, Боровичей, Старой Руссы и Малой Вишеры.

Новгородская область вступила в движение "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" в 2016 году. В декабре 2016 года чемпионат прошел по десяти компетенциям, в нем приняли участие 65 человек, в ноябре 2017 года количество направлений выросло до 19, а в декабре 2019 года 334 участника соревновались по 47 компетенциям. В сентябре 2020 года область впервые вышла в финал национального чемпионата WorldskillsRussia по 34 компетенциям и завоевала четыре медали и 14 медальонов за профессионализм.