Путин и Макрон пообедали ухой из пяти видов рыб и олениной с ежевикой

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин угостил французского коллегу Эмманюэля Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом.

Лидеры двух стран, которые в понедельник проводят переговоры в Кремле, часть беседы провели за рабочим обедом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы российского государства, в меню значилось семь блюд. Серди них "моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, щербет из имбиря". На горячее были предложены "стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой". В качестве десерта подавался "грушевый тарт с ванильным мороженым".

Среди напитков в меню значатся "Шардоне", "Усадьба Дивноморское", произведенное в России в 2015 году, и вино того же производителя "Ребо", также 2015 года.