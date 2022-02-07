В ВОЗ заявили, что более 90% стран сталкиваются со сбоями в здравоохранении из-за пандемии

ЖЕНЕВА, 7 февраля. /ТАСС/. Более 90% стран мира сталкиваются со сбоями в системах здравоохранения из-за пандемии коронавируса. Речь идет о нарушении работы служб здоровья матери и ребенка, помощи при онкологических заболеваниях, лечении малярии и гепатита, проведении плановой иммунизации, говорится в опубликованном в понедельник в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Исследование, проведенное в конце 2021 года, показало, что системы здравоохранения во всех регионах и в странах всех уровней дохода продолжают испытывать на себе серьезное воздействие [пандемии коронавируса]", - отметили эксперты ВОЗ. За время, прошедшее после предыдущего подобного исследования в начале прошлого года, ситуация улучшилась незначительно или совсем не улучшилась.

Авторы доклада проанализировали положение в 129 странах, территориях и регионах. О продолжающихся сбоях в предоставлении услуг "во всех основных областях здравоохранения" сообщили "более 90% государств". Это охрана здоровья матерей, новорожденных, детей и подростков, а также здоровое питание, лечение раковых заболеваний, психических расстройств, ВИЧ, малярии, туберкулеза, гепатита, уход за пожилыми людьми. На фоне продолжающейся вакцинации от ковида в ВОЗ продолжают поступать сообщения о "сбоях в работе службы рутинной иммунизации".

Более чем в половине государств, участвовавших в исследовании, зарегистрированы сбои в доступе к первичной медицинской помощи. В 36% стран отмечены проблемы в работе скорой помощи, в 32% - в функционировании системы круглосуточной госпитализации, в 23% - службы экстренной хирургии. В ВОЗ констатировали, что пандемия коронавируса усугубила ранее существовавшие проблемы в здравоохранении и привела к "снижению спроса" на медицинские услуги.

Тем не менее, согласно исследованию, во всех странах разрабатываются стратегии преодоления нынешних трудностей. Это, в частности, такие направления, как расширение возможностей для подготовки медицинских работников и развитие телемедицины. В половине государств имеются планы подготовки к будущим чрезвычайным ситуациям в здравоохранении, а в 70% выделены дополнительные финансовые ресурсы на медицину.