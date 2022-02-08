{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

СМИ: суд запретил протестующим в Оттаве дальнобойщикам сигналить

Запрет будет действовать в течение 10 дней, отмечает телеканал CBC

ОТТАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Суд Оттавы наложили временный запрет на использование дальнобойщиками клаксонов на акции против коронавирусных ограничений. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Запрет будет действовать в течение 10 дней. Заявление в суд подали жители центральных районов, которые жаловались на постоянные автомобильные сигналы, мешающие им спать.

Акция в Оттаве началась 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.

Теги
КанадаПандемия COVID-19
В трех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение
В Ольском, Омсукчанском и Северо-Эвенском районах ожидаются метель и северо-восточный штормовой ветер скоростью до 20 м/ с
Читать полностью