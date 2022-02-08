СМИ: суд запретил протестующим в Оттаве дальнобойщикам сигналить

ОТТАВА, 7 февраля. /ТАСС/. Суд Оттавы наложили временный запрет на использование дальнобойщиками клаксонов на акции против коронавирусных ограничений. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Запрет будет действовать в течение 10 дней. Заявление в суд подали жители центральных районов, которые жаловались на постоянные автомобильные сигналы, мешающие им спать.

Акция в Оттаве началась 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. По данным полиции, в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 5 тыс. человек, также была задействована 1 тыс. грузовиков и других автомобилей.