Путин проведет заседание президентского Совета по науке и образованию

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник по видеосвязи проведет заседание Совета по науке и образованию.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, мероприятие будет посвящено "реализации важнейших инновационных проектов государственного значения". Отмечалось, что участники заседания обсудят, в частности, вопросы мониторинга климатических изменений, борьбы с инфекционными заболеваниями и развития низкоуглеродной энергетики.

Во встрече, помимо членов президентского совета, примут участие некоторые вице-премьеры и руководители федеральных министерств, а также лауреаты премии президента для молодых ученых за 2021 год.

Совет при президенте РФ по науке и образованию - совещательный и координационный орган, образованный для определения стратегических целей и задач развития научно-технической сферы и образования, приоритетов научно-технологического развития России, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством страны важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения главы государства.

О лауреатах премии президента для молодых ученых

Имена удостоенных премии за 2021 год были объявлены 7 февраля на пресс-конференции в ТАСС. Среди них - старший научный сотрудник Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного отделения РАН Александра Дубровина, которая отмечена наградой за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов растений.

Также премии получили Арсений Кубряков из Морского гидрофизического института РАН за достижения в исследовании динамики океанических процессов и их воздействия на биологические характеристики морских экосистем и Леонид Скрипников (Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова Национального исследовательского центра "Курчатовский институт") за цикл работ по развитию теории электронной структуры соединений тяжелых элементов для поиска новой физики и исследования структуры ядра.

В конце января зампред Совета Безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета при президенте по науке и образованию. Тогда он сообщил, что в России может появиться платформа оперативного реагирования на инфекции. Замглавы Совбеза отметил, что пандемия показала, как важно готовиться к отражению подобных угроз. Медведев также обратил внимание на некоторые проблемы в стране в сфере разработки и производства лекарств для профилактики и лечения новых инфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что создание вышеуказанной платформы должно помочь в их решении.

О повестке предыдущего заседания

В предыдущий раз заседание Совета при президенте РФ по науке и образованию проходило в режиме видеоконференции совместно с заседанием Госсовета в декабре 2021 года. На нем были подведены итоги мероприятий в рамках Года науки, а также обсуждались предложения по разработке новой долгосрочной программы, которая позволила бы вывести на качественно иной уровень управление в научной сфере и реализацию исследовательских проектов на всей территории страны.

На предыдущем заседании Путин сообщил, что программа мегагрантов для ученых будет продолжена, а ее механизмы будут выстраиваться таким образом, чтобы выдающиеся ученые могли сформировать в России сильные международные научные коллективы. Президент также обратил внимание на необходимость дальнейших шагов по наращиванию инновационного потенциала регионов. Глава государства пояснил, что речь идет о прямом практическом применении новых знаний и технологий в здравоохранении, образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач.

В целом Путин подчеркнул, что развитие страны и ее субъектов возможно только вместе с наукой, именно поэтому на протяжении последних двух десятилетий власти "последовательно расширяли научную географию страны, сосредоточились на формировании передовой исследовательской инфраструктуры, на укреплении высшей школы в регионах". Путин также поручил снять ограничения, которые тормозят сотрудничество научных центров с регионами и бизнесом.

В прошлом заседании приняли участие и некоторые главы регионов. В частности, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о важности программы льготной ипотеки для молодых ученых, которая позволит улучшить жилищные условия 22 тыс. семей. Для запуска проекта потребуется в нынешнем году 3 млрд рублей, и порядка 40 млрд рублей - на полную реализацию программы, указал Травников. В свою очередь, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил продлить программу поддержки научно-образовательных центров мирового уровня до 2030 года, сейчас она действует до 2024 года.