Счетная палата РФ оценит программу госгарантий в системе ОМС в 2022 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ оценит реализацию программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи по итогам 2021 года. Об этом говорится в плане проверок ведомства на 2022 год.

"Результаты, которые мы планируем получить, позволят нам глубоко проработать вопросы формирования программы госгарантий и тарифообразования в системе ОМС (обязательного медицинского страхования - прим. ТАСС)", - сказала зампред Счетной палаты Галина Изотова, слова которой приводит пресс-служба.

"Так, в качестве целей данной проверки в первую очередь мы видим оценку критериев и требований, установленных ПГГ (программой государственных гарантий - прим. ТАСС) бесплатного оказания медпомощи, на предмет их достаточности и актуальности, а также анализ роли стандартов оказания помощи в системе здравоохранения и механизма их формирования", - добавила она.

По словам Изотовой, для ряда заболеваний, входящих в базовую программу ОМС, "до сих пор не разработаны стандарты медпомощи, на основе которых определяются объемы медицинских услуг, учитываемые при расчете тарифов". По ее мнению, это затрудняет оценку расчета реальной потребности регионов в финансировании базовой программы ОМС.

Всего в 2022 году Счетная палата планирует провести 394 аудиторских мероприятия, 23 из которых - по поручениям президента РФ.