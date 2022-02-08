Опрос: порядка 60% российских школьников сталкивались с мошенничеством в интернете

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Большинство российских школьников сталкивались с мошенниками в интернете. Предложения о знакомстве от чужих людей получали 39% учащихся, в то время как только 5% вступали с ними в диалог, свидетельствуют результаты опроса Российского движения школьников и онлайн-школы Skysmart, поступившие в ТАСС.

"Большинство школьников (60%) сталкивались в интернете с попытками мошенников получить денежные переводы, взломать их аккаунты или завладеть иной личной информацией. С попытками взрослых людей познакомиться с ними в сети сталкивались 39% школьников, однако только 5% из них вступали в общение с незнакомцами. Большинство же игнорировали эти попытки (65%) или рассказывали о них своим родителям (14%)", - сообщается в результатах исследования.

При этом большинство опрошенных сталкивались с негативными ситуациями в социальных сетях. Так, каждый десятый школьник подвергался там кибербуллингу, а 37% наблюдали за тем, как это происходит с другими людьми. Фейковые новости читали в соцсетях 41% школьников, а запрещенный для детей контент видели 15%.

В целом российские школьники предпринимают правильные действия для сохранения персональных данных, выяснили эксперты. Так, 46% из них проверяют флешки на антивирусы, прежде чем воспользоваться ими, у каждого второго респондента закрытая страница в соцсетях, 65% используют для входа в них двухфакторную аутентификацию. Кроме того, по публичным фотографиям 71% опрошенных невозможно сделать вывод об адресе проживания.

"Также школьников попросили ответить на открытый вопрос о том, какими мерами можно обеспечить их безопасность в цифровой среде. За строгие запреты и контроль высказалась совсем небольшая доля опрошенных. При этом школьники заинтересованы в получении знаний о сетевой безопасности посредством бесед, лекций, тренингов или челленджей в соцсетях. Кто-то готов получать эту информацию в рамках школьной программы, кто-то доверяет только родителям или сверстникам", - рассказали исследователи.

Опрос проводился среди 2,3 тыс. учеников 5-11 классов школ РФ с 25 января по 5 февраля в преддверии Всемирного дня безопасного интернета. В этом году он отмечается 8 февраля.