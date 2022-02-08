Трутнев поручил отлавливать и содержать в приютах собак на Дальнем Востоке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам регионов ДФО обеспечить меры по отлову и должному содержанию собак в приютах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов обеспечить комплекс мер, включающий в себя отлов и должное содержание собак в приютах с учетом опыта положительно зарекомендовавших себя компаний, оказывающих такие услуги в других регионах", - сказано в сообщении.

Он также поручил усилить меры ответственности для недобросовестных владельцев животных.

"Самое главное - обеспечить безопасность людей, в то же время все действия должны проводиться в рамках гуманного отношения к животным. Это ответственность властей и личная ответственность глав регионов. Нужно сделать все необходимое, чтобы люди могли спокойно ходить по улицам, не волноваться за свою жизнь и здоровье, не беспокоиться за своих родных и близких", - цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Ранее депутаты Приморья приняли в трех чтениях законопроект, согласно которому в крае вводится обязательная маркировка собак и будет создан единый реестр. Глава региона Олег Кожемяко подписал постановление о введении в крае режима повышенной готовности из-за активности бездомных собак и случаев их нападения на людей.