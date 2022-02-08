Вильфанд: необычная погода ожидает ряд регионов РФ в ближайшие дни

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Температура выше нормы ожидает регионы европейской части России в ближайшие дни. На юг Западной и Средней Сибири, напротив, придет аномальное похолодание до 25-35 градусов мороза к концу рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской части России в ближайшие дни температура будет выше нормы, причем значительно. В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8-10 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге температура в течение недели будет на 6-10 градусов выше нормы, будет оттепель. "Кроме того, большинство ночей в течение рабочей недели будут тоже оттепельные. Очень теплая погода, но будут осадки в виде мокрого снега", - отметил он.

Юг Западной и Средней Сибири, напротив, ожидает аномальное похолодание к концу рабочей недели. Температура будет опускаться до 25-35 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы. Связано это с развитием Сибирского антициклона, который определяет холодную погоду на данной территории зимой.

"Наконец-то развивается Сибирский антициклон. Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы", - сообщил Вильфанд.