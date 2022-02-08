Воздушное сообщение между югом и севером Сахалина нарушено из-за погоды

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Аэропорт города Охи (самый северный город острова Сахалин) не принимает и не выпускает воздушные суда в связи с неблагоприятными погодными условиями на севере Сахалина. Об этом во вторник сообщили ТАСС в воздушной гавани.

"Рейсы не выполняются по метеоусловиям", - рассказали в аэропорту.

По данным аэропорта, рейсы не выполняются со вчерашнего дня. Из-за этого нарушилась связь с Южно-Сахалинском и Хабаровском. Помимо охинского аэропорта, на материк с Сахалина можно улететь только через аэропорт Южно-Сахалинска.

В понедельник рейсы задерживались и переносились, но в итоге были отменены. Сейчас рейсы также задерживаются. Информации о количестве ожидающих пассажиров пока нет. По предварительным данным, никто в гостинице не нуждается.

Со вчерашнего дня в Охе метель, плохая видимость. Дует умеренный ветер. В Южно-Сахалинске спокойная солнечная погода без осадков.