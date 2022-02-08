В Совфеде разработали документ о запрете рассаживать в самолете родителя и детей до 12 лет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал проект приказа Министерства транспорта России, который вносит изменения в правила воздушных перевозок пассажиров и обязывает авиаперевозчиков размещать на борту самолета одного из родителей и ребенка до 12 лет на соседних креслах. Копия документа, направленного для рассмотрения главе Минтранса РФ Виталию Савельеву, есть в распоряжении ТАСС.

"Перевозчик обязан совместно разместить на борту воздушного судна совершеннолетнего пассажира или пассажира, который в соответствии с гражданским законодательством РФ приобрел дееспособность в полном объеме до достижения им восемнадцатилетнего возраста, и следующего(их) вместе с ним ребенка (детей) в возрасте до 12 лет в случаях, если пассажир информирует авиакомпанию о необходимости его совместного размещения со следующим с ним несовершеннолетним пассажиром до 12 лет до начала регистрации на рейс", - говорится в предлагаемом для утверждения министерством проекте приказа.

По словам Кутепова, в последнее время участились конфликтные ситуации, связанные с размещением родителей и несовершеннолетних детей при организации авиаперелетов. Он добавляет, что на сегодняшний день авиаперевозчики, в основном лоукостеры, рассаживают пассажиров с детьми в произвольном порядке, что зачастую приводит к ситуации, когда родитель вынужден сидеть отдельно от своего ребенка. Как отмечает сенатор, совместное размещение родителей и детей является предметом судебных разбирательств. Это касается и случаев, когда у родителей нет возможности зарегистрироваться совместно со своими несовершеннолетними детьми без взимания дополнительной платы, так и случаев, когда за выбор места оплата была произведена. "Судебные иски возникают в связи с требованиями Роспотребнадзора, Ространснадзора и самих граждан. Необходимо отметить, что судебная практика идет по пути защиты граждан в данном вопросе, в том числе и по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации", - подчеркивает Кутепов.

Кутепов ссылается на пояснения Минтранса РФ (также есть в распоряжении ТАСС) относительно правил воздушных перевозок пассажиров. Так, согласно этим правилам, перевозчик принимает все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна родителя и следующего с ним ребенка до 12 лет. При этом данные требования, как отмечают в Минтрансе, могут быть невыполнимы при поздней явке таких пассажиров на регистрацию, а также в целях обеспечения требований безопасности полетов, "в рамках которых дети, недееспособные лица и лица с ограниченными возможностями жизнедеятельности не размещаются у аварийных выходов".

Позиция Кутепова

Сенатор обращает внимание, что при оплате дополнительной услуги по выбору мест в самолете перевозчик не указывает особенности, связанные с аварийными выходами или требованиями центровки воздушного судна. "Таким образом, деньги подлежат оплате за услугу, которая не гарантирована к оказанию. При бронировании билетов родителей с детьми их родственные отношения видны из одинаковых фамилий, отчества детей и возраста, авиакомпании располагают достаточными кадровыми и иными ресурсами, чтобы распланировать рассадку пассажиров в самолете, особенно при оплате выбора места", - говорит Кутепов.

Кроме того, по словам Кутепова, совместное размещение на борту родителей и детей как раз и обеспечивает безопасность пассажиров, так как в экстренной ситуации родители окажутся рядом и быстрее смогут правильно среагировать на нее - вовремя обеспечат ребенка кислородной маской, не будут являться источником паники или двигаться против потока пассажиров в поисках своих детей.